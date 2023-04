Spider-Man: Across the Spider-Verse, tantissime novità sul film Sony dal CinemaCon

A qualche settimana dalla pubblicazione del nuovo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'attesissimo sequel del vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo è stato presentato in queste ore al CinemaCon di Las Vegas.

Come riportato da DiscussingFilm, il nuovo filmato di Sony Animation seguirà la Spider-Society nella missione di "impedire agli universi di scontrarsi". Durante la presentazione è stato poi chiarito che Gwen Stacy/Spider-Woman (Hailee Steinfeld) fa già parte della Spider-Society e in passato ha combattuto numerose volte per salvare l'universo. Il footage mostrato - lungo ben 14 minuti - mostra anche il protagonista Miles Morales/Spider-Man (Shameik Moore) esprimere il suo interesse ad unirsi alla Spider-Society, solo per scoprire che non c'è posto per lui tra i ranghi dello Spider-team.

Per Collider, inoltre, al Caesar's Palace di Las Vegas dove è attualmente in corso il CinemaCon sono stati esposti nuovi poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse pensati per promuovere l'atteso blockbuster estivo: i poster in questione sono sei, e a quanto pare sono dedicato ognuno ad uno dei sei protagonisti del film ovvero, oltre a Miles Morales/Spider-Man (Shamiek Moore) e Gwen Stacy/Spider-Woman (Hailee Steinfeld), anche Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Spider-Punk (Daniel Kaluuya), Jessica Drew/Spider-Woman (Issa Rae) e Pavitr Prabhakar/Spider-Man India (Karan Soni). Delle tantissime varianti di Spider-Man che appariranno nel film, insomma, i personaggi principali saranno questi.

Il film uscirà in Italia a partire dall'1 giugno. Per altri contenuti, scoprite i numeri fatti registrare dal trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse dopo la sua pubblicazione.