Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelato l'attore che doppierà Spider-Man India!

È stato scelto il nome del doppiatore che presterà la propria voce al personaggio di Spider-Man India nel prossimo film del franchise Marvel, Spider-Man: Across the Spider-Verse. In base a quanto riporta One Take News, ecco il nome di chi doppierà il personaggio di Pavitr Prabhakar, alias Spider-Man India.

Si tratta della star di Deadpool e interprete di Dopinder, Karan Soni. A quanto pare il personaggio avrà un ruolo significativo all'interno del sequel animato. Non perdetevi sul nostro sito la recensione di Spider-Man: Un nuovo universo, il capitolo precedente ad Across the Spider-Verse.



Ma quale sarà l'aspetto fisico di Spider-Man India? Il personaggio sfoggerà lunghi capelli castani ondulati e un ragno bianco decorato sul petto. Si tratta del primo adattamento cinematografico del personaggio, quasi due decenni dopo il suo debutto nei fumetti Marvel Comics, Spider-Man: India.



Creato da Sharad Devarajan, Suresh Seetharaman e Jeevan J. Kang, Spider-Man India è uscito sul mercato per la prima volta nel 2004.

Siete pronti a tornare nel mondo animato di Spider-Man al cinema? Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse vedrà il ritorno di Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez e Oscar Isaac.



Il sequel introdurrà nel cast personaggi provenienti da diversi universi e interpretati da Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni e molti altri.

In Across the Spider-Verse potrebbe esserci Tom Holland, in base alla conferma recente di un insider.