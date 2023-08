Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelate le date d'uscita di vod e bluray

I fan dell'acclamato Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno presto in grado di rivivere la nuova avventura di Miles Morales comodamente dal proprio divano, dato che Sony Pictures Animation ha confermato la tanto attesa uscita home-video del nuovo film della saga.

Il sequel, che ha catturato il cuore del pubblico e degli amanti dell'animazione, sarà disponibile in digitale l'8 agosto e in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD il 5 settembre, mentre in Italia la versione home-video fisica debutterà il 14 settembre.

Da segnalare anche che la versione home offrirà oltre 90 minuti di funzionalità bonus esclusivi, fornendo ai fan una pletora di contenuti aggiuntivi: gli spettatori potranno esplorare il vasto numero di easter-egg, scoprendo tutti i riferimenti nascosti e i rimandi al più ampio Spider-Verse. Inoltre, l'uscita include la scena cancellata "Miguel Calling", che offre uno sguardo inedito ad una trama alternativa che non è stata inclusa nel montaggio finale del film. Come se non bastasse, poi, per mettere in risalto il processo creativo alla base delle straordinarie immagini del film, la versione home video offre anche le featurette "Across the Worlds: Designing New Dimensions" e "Designing Spiders and Spots", mentre gli appassionati di musica troveranno ciò che fa per loro in "Scratches, Score and The Music of the Multiverse", che esplora la colonna sonora del film e come procede di pari passo con la storia. Infine, gli amanti dei fumetti possono concedersi "Across the Comics-Verse", una featurette che approfondisce il materiale originale che ha ispirato il film.

Ricordiamo che, al momento, l'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stata cancellata da Sony Pictures, che sta presumibilmente attendendo la fine degli scioperi di sceneggiatori e attori per decidere quando pubblicare il terzo e ultimo capitolo della saga: il film, fino a qualche giorno fa, era previsto per il 29 marzo 2024.