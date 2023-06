Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelata la post-credit cancellata: cosa mostrava?

Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha una scena post-credit e mostra soltanto il logo del prossimo episodio Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma a quanto pare inizialmente le cose dovevano andare diversamente.

In una recente intervista promozionale con IndieWire, infatti, i produttori e deux ex machina della saga Phil Lord e Chris Miller hanno rivelato l'esistenza di una scena post-credit per Spider-Man: Across the Spider-Verse, scena che però non è mai stata totalmente completata perché la produzione ha deciso di scartarla in corso d'opera.

La sequenza incompiuta e tagliata dal film sarebbe stata incentrata su Spot, Macchia, il villain del film: dopo aver trascorso tutta la storia a tentare di diventare pericoloso e una degna minaccia per la Spider-Society - obiettivo che, neanche a dirlo, riesce a centrare - in questa sequenza segreta Macchia passa inosservato in un ritrovo di supercriminali e "si mette a rubare un drink e inizia a berlo, solo per scoprire che il liquido gli fuoriesce dai buchi", ha rivelato Lord a IndieWire. "È il cattivo più stupido che ci sia. Ma in quella scena Chris ha scritto una frase fantastica: 'Sta cercando di riempire il buco nel suo cuore creando tanti nuovi buchi.' Non che sia un un ottimo metodo".

La sequenza avrebbe mostrato anche Macchia sconfiggere con facilità gli altri supercriminali, per dimostrare a tutti e soprattutto a sé stesso di essere 'diventato un avversario pericoloso'. Non è chiaro quali cattivi sarebbero apparsi in questa sequenza.

