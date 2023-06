Spider-Man Across the Spider-Verse ha superato il primo capitolo al botteghino!

Dopo un importantissimo weekend di apertura, Spider-Man Across the Spider-Verse sembra essere già destinato a fare grandi cose. A 12 giorni dall'uscita, la pellicola ha già superato gli incassi complessivi di Spider-Man Into the Spider-Verse superando i 390 milioni di dollari a livello globale.

Gli ultimi numeri trapelati riguardo la pellicola, parlano del più grande esordio animato della storia della Sony. L'eccezionale accoglienza del film ha confermato solo quanto la prova di coraggio creativo della casa di produzione stia avendo risultati più che positivi. Per la prima volta è stata portata in scena una animazione sperimentale e profondamente artistica che è riuscita a conquistare anche il pubblico più rigido ed ostico.

Mentre continua la gara al primo posto al box office tra Spider-Man Across the Spider-Verse e Transformers, la pellicola animata continua a conquistare consensi sia al botteghino sia tra la critica. Già nel 2018 il primo capitolo fu un grandissimo successo al cinema. Le aspettative di partenza, all'epoca, erano molto basse a causa del salto nel vuoto che la Sony stava facendo proponendo un prodotto totalmente nuovo ed innovativo. Con il secondo capitolo del ragnoverso il pubblico si è mostrato ancora più propenso e favorevole ad accogliere questa novità.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!