Spider-Man: Across the Spider-Verse: ci sarà anche Sun Spider, lo Spider-Man disabile

Nel nuovo poster ufficiale di Spiderman Across the Spider Verse, il prossimo capitolo della saga animata di Miles Morales, compare a sorpresa anche Sun Spider, lo Spider-Man disabile, creato da Dayna Broder, Jed MacKay e Ze Carlos.

Si tratta di una versione alternativa di Spider-Man che arriva dalla Terra-20023 e, proprio come il suo creatore, convive con la sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione che colpisce le sue articolazioni e il tessuto connettivo. A causa della sua disabilità, Sun-Spider - o Charlotte Webber - usa una sedia a rotelle e le stampelle come ausili, con le stampelle dotate di spara-ragnatele quando deve agire come supereroe. Da premio Oscar del character design, giusto?

Comunque, Sun Spider è il primo Spider-Man disabile a comparire nei fumetti Marvel, e come notato dall'autrice Tee Franklin, che ha scritto del personaggio in "Edge of Spider-Verse" #4, comparirà anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse: potete intravederlo nella locandina fornita nel post in calce all'articolo. Nel trailer del film, lo ricordiamo, compaiono oltre 40 Spidermen diversi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato diretto dal trio di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, che ha lavorato su una sceneggiatura firmata da Phil Lord, Chris Miller e Dave Callaham. Il film arriverà nelle sale nord-americane dal 2 giugno 2023, mentre in Italia sarà distribuito a partire dall'1 giugno. Un sequel, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nel 2024.