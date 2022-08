Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo stupendo poster Miles Morales vs 2099!

Per chiunque abbia visto il film Premio Oscar nonché primo capitolo animato di Spider-Man: Into the SpiderVerse, si tratta di uno dei migliori prodotti di sempre sull'Uomo Ragno. Ora il sequel Spider-Man: Across the SpiderVerse intende mantenere alto il livello. E il nuovo poster ci mostra Miles Morales contro Spider-Man 2099!

Sono molti i titoli dedicati all’Uomo Ragno, l’ultima grande proprietà Marvel non in mano a Disney, che Sony Pictures si prepara a distribuire sul mercato. Ma considerati i dubbi sulla caratterizzazione di Kraven di Aaron Taylor Johnson e i passati flop come Morbius, i live-action non se la passano al meglio. Dal punto di vista multiversale ci sono giusto i nuovi, sconvolgenti dettagli su Madame Web, che pare sarà ambientato in tutt’altro periodo storico rispetto a quanto siamo stati abituati. Ma la vera bomba, per veri intenditori, è Across the SpiderVerse.

Dopo che il precedente capitolo ha messo a segno un record ottenendo l’Oscar a Miglior Film d’Animazione, il sequel è più atteso che mai. Abbiamo già visto un primo teaser ma soprattutto diversi poster che mettono in scena scontri e alleanze fra le varie versioni di Spidey che vedremo nel prossimo film. Ora questa nuova locandina che trovate in calce all’articolo ci mostra lo scontro fra Miles Morales, nuovamente in un viaggio mutliversale con Gwen Stacy, mentre combatte la terribile versione di Spider-Man 2099. Il tutto condito dall’ennesimo stile artistico inedito.

Sulla questione del rinnovamento stilistico, il produttore Chris Miller ha detto a ComicBook: "Il film è così ambizioso, sta cercando di fare così tante cose rivoluzionarie nel suo stile visivo, nel suo stile narrativo, nel suo stile cinematografico. Il mix sonoro sarà altrettanto rivoluzionario, quindi ha richiesto molto lavoro. Ognuno di questi film comporta la collaborazione di centinaia di registi che lavorano insieme e contribuiscono con la loro creatività e le loro idee. Poi i registi e i produttori scelti sono quelli che decidono quali di queste si adattano meglio alla strada che stiamo percorrendo".