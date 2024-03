Spider-Man: Across the Spider-Verse, la star polemica dopo gli Oscar:'Derubati'

La Notte degli Oscar 2024 non ha riservato grandi sorprese rispetto alle previsioni della vigilia. La maggior parte delle categorie aveva dei favoriti piuttosto netti e una delle sezioni più incerte era quella del miglior film d'animazione. A vincere il premio è stato Il ragazzo e l'airone di Miyazaki ma c'è chi non è d'accordo.

Shameik Moore, star di Spider-Man: Across the Spider-Verse ha usato parole molto forti per criticare la scelta dell'Academy di non assegnare l'Oscar al suo film:"Rispetto per i vincitori. È vero, sono sicuramente un cattivo perdente, ma non abbiamo perso, Spider-Verse ha avuto un grande impatto su molte vite, potremmo non essere stati riconosciuti stasera ma la vita continua oltre... Sì, preparatevi" ha chiosato la star.



Parole dal tono comprensibile per una sconfitta di questo tipo ma che in realtà avevano inizialmente toni differenti: Moore aveva scritto 'derubati' sui social e poi, probabilmente a causa delle reazioni contrariate nei commenti, ha cancellato il post e ne ha parlato in maniera differente. Cosa ne pensate del sequel di Un nuovo universo? Leggete la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.



L'Oscar a Il ragazzo e l'airone certifica la seconda vittoria di Hayao Miyazaki in carriera, dopo la statuetta vinta nel 2003 per La città incantata.

Avete già visto il nuovo film dello Studio Ghibli? Ecco la nostra recensione di Il ragazzo e l'airone, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 1° gennaio.