Spider-Man: Across the Spider-Verse, nel nuovo spot compare anche Spider-Byte

Dopo la conferma che Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà uno dei film animati più lunghi di sempre, per l'atteso sequel del vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo la Sony Pictures ha condiviso su YouTube un nuovo spot ufficiale.

Il video, disponibile in calce all'articolo, ha una durata di appena 30 secondi ma al suo interno mostra il primo incontro tra Miles e Margo Kess/Spider-Byte, e include anche il leader della Spider-Society, Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) che afferma: "Essere Spider-Man è un sacrificio". Inoltre, il filmato include anche tutta una serie di scorci colorati ad alcune delle sequenze d'azione del film, una in particolare che mostra Gwen che affronta l'Avvoltoio.

Per chi non lo sapesse, Margo Kess è una studentessa universitaria che combatte il crimine informatico e protegge il World Wide Web dai criminali tra una lezione e l'altra. Originaria di Earth-22191, una realtà in cui il mondo virtuale è allo stesso livello del mondo reale, Spider-Byte lavora con il team di investigazione sui crimini informatici indossando una tuta che le consente di teletrasportarsi attraverso il cyberspazio. Non è dato sapere al momento quale e quanto rilevante sarà il suo ruolo in Across the Spider-Verse.

Ricordiamo che il film uscirà l'1 giugno in Italia. Per altri contenuti guardate il nuovo poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse.