Spider-Man: Across the Spider-Verse: uno splendido poster ci presenta la versione 4DX

Spider-Man: Across the Spider-Verse sbarcherà nei cinema di tutto il mondo il 2 giugno 2023 e ci farà tuffare nuovamente nell’universo di uno dei supereroi più amati di sempre presentandocelo, ancora una volta, in diverse versioni. Uno spettacolare poster per l’edizione 4DX ci anticipa a cosa andremo incontro.

Già sappiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà uno dei film animati più lunghi di sempre: il sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse ci trasporterà ancora una volta al fianco di Miles Morales e dei suoi compagni provenienti da altri universi per sconfiggere il temile The Spot (La Macchia) e per raccontare una storia di tale portata e complessità non si può prescindere da un tempo sullo schermo importante.

Il film sarà inoltre proiettato, nelle sale attrezzata, anche in tecnologia 4DX, per una visione totalmente immersiva che i fan italiani non potranno ancora scoprire nei cinema del bel paese.

Nelle sale 4DX la proiezione cinematografica viene arricchita da effetti ambientali come il movimento delle poltrone, la diffusione di odori o la riproduzione del vento per rendere il pubblico ancora più partecipe delle vicende narrate sullo schermo.

Il poster dell’edizione 4DX del film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson ci ricorda le straordinarie possibilità della tecnologia nata ormai quasi quindici anni fa per Viaggio al Centro della Terra 3D assicurandoci che potremo sentire ogni dondolio delle ragnatele e potremo sfidare la gravità insieme Miles.

Il poster, che trovate in calce all’articolo, ci mostra diversi Spider-Man in azione, pronti a salvare il multiverso dalla nuova minaccia incombente.

In attesa di poter vedere il nuovo film d’animazione sul ragno Marvel, vi lasciamo al trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse.