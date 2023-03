Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony conferma la presenza di Tom Holland?

Molti insider del settore sono sicuri che Tom Holland avrà un ruolo in Spiderman Across the SpiderVerse, nuovo film della saga animata con protagonista Miles Morales sequel del vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, ma che cosa ha da dire la Sony in proposito?

Ebbene, durante una nuova intervista esclusiva con Empire, che ha svelato anche una nuova foto ufficiale di Spiderman Across the Spiderverse con protagonisti Miles e Gwen Stacy, alla produttrice Amy Pascal è stato chiesto se Tom Holland apparirà nel nuovo film della saga, e la produttrice ha stuzzicato i fan ma senza sbilanciarsi: "Non commenterò nulla al riguardo!", ha dichiarato Amy Pascal, che però ha ricordato agli appassionati: "Tom Holland ama davvero questi film dello Spider-Verse...".

Per i fan sembra dunque sul punto di delinearsi una situazione non troppo dissimile da quella della fase promozionale di Spider-Man: No Way Home, con gli insider e i leaker che facevano a gara per sfoggiare prove e testimonianze che confermassero la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire nel film e la Sony che invece si sbrigava a smentire e fornire alla stampa ogni sfumatura possibile di no comment. La verità è che, come al solito, i fan dovranno aspettare di entrare in sala per scoprire se Tom Holland sarà davvero in Across the Spider-Verse, magari in una delle cinque dimensioni che saranno visitate in Spiderman Across the Spider Verse (quattro di queste sono state svelate, mentre una rimarrà una sorpresa...).

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà l'1 giugno nei cinema italiani.