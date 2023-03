Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony annuncia un nuovo spin-off della saga

Per arricchire ulteriormente l'universo narrativo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, la Sony Pictures ha annunciato un nuovo cortometraggio spin-off dedicato al personaggio principale della saga Miles Morales.

Secondo Variety il titolo del film sarà The Spider Within: ambientato nel mondo di Across the Spider-Verse, il progetto sarà presentato in anteprima all'Annecy International Animation Film Festival che si terrà dall'11 al 17 giugno, dunque qualche giorno dopo rispetto alla data d'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, previsto in Italia per l'1 giugno prossimo. Al momento non è chiaro quando e in che modo The Spider Within troverà una distribuzione per il grande pubblico (presumibilmente in home-video).

Il cortometraggio è figlio di uno sforzo collaborativo di Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks, e racconta le battaglie di Miles contro l'ansia mentre cerca di bilanciare le sue responsabilità da supereroe con la sua vita da adolescente. Durante un giorno molto particolare, Miles farà più fatica del solito a gestire la pressione, e sarà vittima di un attacco di panico che lo costringe una volta per tutte ad affrontare la sua ansia. Viene quindi incoraggiato a cercare un aiuto professionale per la sua ansia, e così scoprirà che aiutare se stessi e aprirsi con gli altri richiede lo stesso tipo di coraggio che ci vuole per difendere la città (e gli universi alternativi) dalle forze del male. Il film è diretto in collaborazione da quattro registi emergenti, Jarelle Dampier, Khaila Amazan, Clara Chan e Joe Darko.

