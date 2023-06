Spider-Man Across the Spider-Verse, Shameik Moore è pronto a dimagrire per il live-action

Shameik Moore - star di Spider-Man: Across the Spider-Verse - è pronto a perdere peso per interpretare Miles Morales nell'appena annunciato live action; ad annunciarlo, una sua storia Instagram. "È ora di dimagrire" scrive, "così che possiate vedere Miles molto più chiaramente".

Il debutto del live-action è ancora lontano, ma, considerando il successo della pellicola di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, non sorprende la speranza di molti fan che sia ancora Moore a interpretare l'Uomo Ragno.

Agli interrogativi sulla disponibilità a partecipare, l'attore di Joyful Noise, Dope e Acque buie è stato molto diretto. "Voglio farlo? Assolutamente" ha dichiarato. "Sì, sono sicuro che, se approfondissi il progetto, sarei davvero onorato di partecipare: darei tutto me stesso. E se hai già assistito ai miei lavori precedenti... be', sai di cosa parlo!".

Ha inoltre continuato: "Sono sicuro che sarei un grandissimo Miles Morales [nel live-action]. Quando ho lasciato la sala della premiere, Jamie Foxx mi ha guardato come se... sapesse tutto quanto, non so se mi spiego. Probabilmente vale lo stesso per Tom Holland. Tutto dipende dall'età: quanto vogliono che abbia Miles quando il film? Ecco il dilemma".

Il secondo capitolo della saga d'animazione è in sala dal 1° giugno 2023 e continua a macinare record su record – Spider-Man: Across the Spider-Verse ha perfino battuto Super Mario. Per il terzo film, invece, dovremo attendere un lasso temporale ben minore rispetto al gap tra i primi due: la data d'uscita prevista negli Stati Uniti coincide col 29 marzo 2024. Quali altre sorprese ci riserverà Beyond the Spider-Verse?