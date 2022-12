Spider-Man: Across the Spider-Verse, i prossimi film comparati ad Avengers: Endgame!

Qualche giorno fa Sony ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga animata iniziata nel 2018 al quale seguirà un terzo film nel 2024.

Nella pellicola e nel suo sequel la posta in gioco sarà ancora più elevata e il nostro Miles Morales ci accompagnerà in un'avventura che si preannuncia essere epica a dir poco. Lo stesso senso di epicità e grandezza sembra in ogni caso essere stato percepito non solo dai fan, ma anche dagli addetti ai lavori.

Infatti, in una recente intervista con The Direct, il senior character animator Ere Santos ha anticipato che l'ambizione dei due sequel (originariamente pensati come un film unico) è alla pari con quella di Avengers: Endgame, il culmine del Marvel Cinematic Universe.

"[Ci stavamo chiedendo] 'Aspetta, quindi questo è un film di due ore e mezza?'" ha spiegato Santos. "E' una storia davvero grande quella che stiamo raccontando. E con tutti gli archi che volevamo inserire, stavamo solo pensando a quanto il film sarebbe stato intenso, veloce, energico. Stavamo pianificando che sarebbe stato qualcosa di simile a Endgame. Come se fosse enorme. E quello che stanno pianificando è ancora enorme. Ma poi l'abbiamo allargato e diviso in due, per dare più quel senso di respiro: "Okay, cosa dobbiamo impostare per il secondo film? E come possiamo risolverlo nel terzo film? O no?" Non lo so. Bisognerà vedere".

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale italiane il 1 giugno 2023. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento sui segreti del nuovo trailer.