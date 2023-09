Spider-Man: Across the Spider-Verse, scovato un easter-egg di Gwen che vi farà piangere

Con l'uscita in bluray di Spider-Man: Across the Spider-Verse i fan si stanno sbizzarrendo a studiare nel dettaglio il nuovo film animato dedicato a Miles Morales, in queste ore è stato scovato un nuovo easter-egg dedicato a Gwen Stacy.

Alcuni utenti infatti si sono accorti che in Spider-Man: Across the Spider-Verse sono nascosti indizi relativi alla madre di Gwen: si tratta di minuscoli dettagli che sembrano suggerire l'idea che la mamma della supereroina sia effettivamente morta nel suo universo, come una foto appesa alla parete che la ritrae nel giorno del matrimonio con il padre di Gwen (che si può intravedere affissa alla parete nella scena in cui Gwen siede al tavolo in preghiera prima di cena durante la sequenza di apertura del film) e anche un biglietto che augura a Gwen un felice compleanno nascosto su un taccuino vicino ad una foto che ritrae la ragazza insieme a Miles, taccuino che si può vedere sulla batteria della sua band: non è chiaro per quanto tempo quel biglietto sia rimasto nel taccuino, ma sembra che Gwen lo stia conservando come ricordo di sua madre.

Certo è che con il livello di dettaglio raggiunto da Sony Animation, è altamente probabile che gli aggiornamenti sugli easter-egg nascosti in Spider-Man: Across the Spider-Verse continueranno per diversi mesi, perciò rimanete sintonizzati.

