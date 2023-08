Spider-Man: Across the Spider-Verse scovate nuove varianti di scene nell'edizione digitale

La saga di Miles Morales è arrivata al suo secondo capitolo e nell'attesa che Spider-Man: Across the Spider-Verse venga rilasciato in VOD, la versione digitale è già disponibile ma i fan sembrano notare qualcosa di strano: pare, infatti, che questa versione sia diversa dal taglio cinematografico arrivato nelle sale.

In particolare, un utente su X (ex Twitter) ha evidenziato come nella versione cinematografica alcuni dialoghi si trovino anche sotto forma di balloon, mancanti invece nella versione digitale. Un'altra differenza, si trova in Lego Spider-Man che nella versione cinematografica ha il volto mascherato mentre nella versione digitale è senza maschera. Sembrerebbe, inoltre, che la versione digitale abbia dei tagli diversi e dialoghi diversi rispetto a Spider-Man: Across the Spider-Verse proiettato al cinema.

La domanda, dunque, sorge spontanea: come mai le due versioni sono diverse? L'ipotesi più probabile è che, a causa di alcuni problemi audio riscontrati durante la proiezione cinematografica, sia stata rielaborata per superare questi disagi e permettere ai fan a casa di godere di una nuova esperienza senza cambiarne la sostanza ma chi avrà già visto il film al cinema non potrà che notare le differenze!

Spider-Man: Across the Spider-Verse è tra i successi più grandi di Sony Pictures Animation: e se volete scoprire ogni dettaglio del secondo film di Miles Morales potete dare un'occhiata alla scena tagliata di Spider-Man: Across the Spider-Verse!