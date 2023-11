Spider-Man: Across the Spider-Verse, la sceneggiatura è online: potete leggerla gratis

In base a quanto riporta Deadline lo script di Spider-Man: Across the Spider-Verse è finalmente disponibile gratis online. Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, il sequel di Un nuovo universo avrà anche un seguito dal titolo Beyond the Spider-Verse, dopo il successo dei primi due capitoli.

La sceneggiatura di Spider-Man: Across the Spider-Verse racconta la storia di Miles Morales nei panni dello Spider-Man di Brooklyn che, riunitosi con Gwen Stacy, viene catapultato attraverso il Multiverso dove incontra una squadra di Spider-People incaricato di proteggerne l'esistenza. Tuttavia, gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia chiamata Spot, e Miles si ritrova a confrontarsi con gli Spidey e ridefinire il concetto di eroe in maniera tale da poter salvare le persone che ama di più. Tra due giorni su Prime Video uscirà in streaming Spider-Man: Across The Spider-Verse, per la felicità di tutti gli appassionati.



Phil Lord, produttore del film, ha dichiarato:"Quando il tuo brand è sorpresa e innovazione significa che devi ricominciare tutto da capo perché non puoi tornare indietro. Ci siamo tutti riuniti e abbiamo detto 'Cosa può esserci di più ambizioso?' Come potremmo creare aspetti e mondi che siano completamente sorprendenti nell'animazione e rivoluzionari allo stesso modo del film precedente? Ma soprattutto, come possiamo approfondire le relazioni dei personaggi? Come possiamo rendere questo film un'esperienza emotiva più completa?'".



Prima di leggere la sceneggiatura del film recuperate la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.