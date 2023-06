Spider-Man: Across the Spider-Verse, gli sceneggiatori snobbano la 'Superhero Fatigue'

L'espressione "Superhero Fatigue" - che indica la stanchezza verso i film della Marvel o, più in generale, verso i cinecomic - è diventata sempre più popolare nell'immaginario collettivo, eppure gli sceneggiatori dell'appena uscito Spider-Man: Across the Spiderverse ritengono che la sua importanza sia in realtà minima.

Secondo Christopher Miller e Phil Lord, infatti, a contare non è il genere, bensì la storia in sé. "Il problema non è la Superhero Fatigue" hanno dichiarato Miller. "Al contrario, si tratta dei 'film che credo di aver già visto una dozzina di volte'. Se ti limiti a utilizzare sempre la stessa struttura narrativa, lo stesso stile, lo stesso tono e la stessa atmosfera delle pellicole che sono venute prima, non importa qual è il genere: sarà noioso a prescindere". A proposito di Superhero Fatigue, Marvel e cinecomic: il live-action su Miles Morales farà parte del MCU?

Da parte sua, Lord crede che concentrarsi esclusivamente sugli Spider-Man multipli fosse inefficace. "La penso diversamente. Alle persone piacciono le scene tranquille, quelle in cui Miles è in compagnia della madre o del padre. Non ne hanno mai abbastanza. Di conseguenza, sono molto felice di come siamo riusciti a rimanere fedeli ai gusti del pubblico".

Il film – in sala dal 1° giugno 2023 – è ambientato sedici mesi dopo la distruzione dell'acceleratore di particelle e costituisce il sequel diretto del capitolo precedente. La collaborazione di Kevin Feige in Spider-Man: Across the Spider-Verse, i talentuosi doppiatori e l'inconfondibile stile grafico hanno contribuito ad alzare l'asticella qualitativa di un film che ha avuto un esordio addirittura maggiore a quello di Super Mario.