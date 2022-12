Spider-Man across the Spider-Verse, gli sceneggiatori: 'La Macchia è un villain perfetto'

Pochi giorni fa è stato condiviso online il primissimo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'attesissimo film d'animazione sequel della pluripremiata pellicola del 2018, che arriverà nelle sale il prossimo anno.

In questa sua nuova avventura Miles Morales dovrà vedersela con La Macchia, villain che poi rivedremo anche nel capitolo successivo. Il personaggio è proprio il protagonista insieme a Miles di una nuova immagine promozionale del film, che è stata rilasciata in esclusiva da Entertainment Weekly e accompagnata da un'intervista agli sceneggiatori-produttori Phil Lord e Chris Miller.

"Sta crescendo e sta cercando di capire come può uscire e vedere il mondo, spiegare le ali e lasciare il nido", ha dichiarato Miller parlando di Miles: "Ma si sente anche radicato nella sua casa e nella sua famiglia. È quel tira e molla della vita da adolescente, del tipo, 'Come posso essere me stesso, ma senza rinnegare le mie origini?"

Riguardo invece a Spider-Man 2099, che sappiamo sarà nel film, Miller ha raccontato: "Non è il cattivo del film, ma è una specie di antagonista di Miles perché entrambi pensano di star facendo la cosa giusta".

Per concludere, i due hanno parlato anche de La Macchia, un "personaggio perfetto per l'animazione". "Mi piacciono di più i cattivi che rispecchiano i viaggi dell'eroe, come una sorta di specchio oscuro del protagonista", ha continuato Lord. "E penso che La Macchia non sia diverso. Vuole essere visto come legittimo. È un personaggio che ha un costume sciocco e non è sempre visto come il massimo dei nemici di Spider-Man, ma come tutti noi, vuole essere preso sul serio".