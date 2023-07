Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco quale scena è stata tagliata!

C'è una scena tagliata in Spider-Man: Across the Spider-Verse e riguarda proprio una versione di Spider-Man giocattolo! Le varie-versioni di Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbero, dunque, contare anche un'ulteriore variante che però è stata eliminata nel final cut.

A rivelarlo è stato il regista della secondo film della saga di Miles Morales, Joaquim Dos Santos che ha raccontato a Empire la scena che (forse) non vedremo mai: "Uno dei giocattoli di Toy-Biz Spider-Man sarebbe apparso e la mano gigante di un bambino lo avrebbe afferrato - spiega il regista - volevamo assicurarci che Spider Society potesse fare delle battute su Bag-Man, ma quando Miles si è presentato, ti sentivi in soggezione in quel posto".

Nelle oltre 600 varianti dell'Uomo Ragno ce ne sono alcune davvero divertenti molto lontane dai primi personaggi alternativi a Spider-Man e la previsione è che arriveranno nuove versioni molto particolari in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della saga animata. In particolare sono stati confermati dai produttori Phil Lord e Chistopher Miller nuovi e inaspettati progetti per Spider Gwen. Il terzo film di Miles Morales dovrebbe arrivare nei cinema il 29 marzo 2024, ma alcune voci insistono sullo slittamento dell'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

