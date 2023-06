Spider-Man: Across the Spider-Verse ha una scena post-credit? I segreti del finale

Ora che Spider-Man: Across the Spider-Verse è ufficialmente uscito nei cinema italiani e l'embargo per la stampa è scaduto da diverse ore, possiamo tranquillamente rispondere - naturalmente senza spoiler - alla domanda che tutti i fan si pongono in questi casi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha una scena post-credit? La risposta è...no. Si, avete letto bene: potrebbe essere uno shock per gli appassionati di cinecomix, ma Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha scene post-credit, e rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda non vi ripagherà della pazienza: tuttavia, vi consigliamo di trattenervi almeno fino alla conclusione della sigla conclusiva, che sulle note di un brano originale della colonna sonora proietterà sul grande schermo tantissimi art-work per ripercorrere la storia del film.

Il motivo di questa scelta, se vogliamo controtendenza, è presto detto: Spider-Man: Across the Spider-Verse non ha bisogno di una scena post-credit. Il film, che con due ore e venti minuti è diventato il film d'animazione hollywoodiano più lungo di sempre, del resto è la prima parte di una storia in due parti e, proprio come il recente Fast & Furious X, termina su una nota di cliffhanger stile Impero colpisce ancora che qualsiasi scena post-credit avrebbe sostanzialmente disinnescato, diminuendone l'impressionante impatto emotivo.

Come saprete, infatti, ad aprile 2024 arriverà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, e l'unico teaser nascosto nei titoli di coda di Across the Spider-Verse riguarda proprio il logo di Beyond the Spider-Verse, accompagnato dal canonico: 'Miles Morales ritornerà...'.

