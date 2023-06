Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ruolo ha svolto Kevin Feige nel film?

Nel corso di una recente intervista promozionale, ai produttori dell'acclamato Spider-Man: Across the Spider-Verse Phil Lord e Chris Miller è stato chiesto qual è stato il ruolo di Kevin Feige nella realizzazione del nuovo episodio della saga Sony Pictures.

Con Sony e Amy Pascal alla produzione, è lecito pensare che i Marvel Studios non abbiano nulla a che fare con Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma in realtà non è così: a quanto pare, infatti, nientemeno che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato coinvolto nel progetto, anche se in minima parte. Parlando con Rolling Stone, Phil Lord e Chris Miller hanno rivelato:

"La nostra politica è stata quella di fare le cose in autonomia e inserire nel film tutto ciò che ritenevamo interessante, e poi lasciare che gli avvocati e gli uomini d'affari pensassero a cosa era possibile lasciare e cosa no. C'è da dire però che la Marvel ci ha dato un sacco di corda. È stata una collaborazione molto fruttuosa. Ma non è che ci sia stato un oscuro consiglio segreto di figure misteriose che dovevano decidere cosa tagliare e cosa lasciare. Semplicemente, Kevin è stato un grande ammiratore del primo film ed è convinto che l'alta marea può giovare a tutte le barche. E' stata solo una collaborazione molto piacevole."

Una collaborazione piacevole che, ricordiamo, continuerà anche in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo capitolo della saga animata in arrivo ad aprile 2024, e chissà forse anche nel neo-annunciato film live-action di Miles Morales, che chissà che non possa incrociare la sua strada con il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

