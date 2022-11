Spider-Man: Across the Spider-Verse, rumor clamoroso: 'Ci sarà anche Tom Holland?'

Spider-Man: Un nuovo universo è diventato subito un cult per moltissimi appassionati di cinema e fumetti, vincendo un Oscar nel 2019 come miglior film d'animazione. Sony Pictures Animation ha quindi rapidamente avviato lo sviluppo di due sequel, destinati a portare altri personaggi della famiglia di Spider-Man nel canone di questo universo.

Proprio riguardo ai nuovi personaggio, un nuovo articolo che sta circolando online suggerirebbe che almeno due volti molto familiari si aggiungeranno al sequel diretto del film, Spider-Man: Across the Spider-Verse. Secondo quanto riportato di recente da The Cosmic Circus, lo Spider-Man interpretato da Tom Holland nella trilogia dei Marvel Studios apparirà nel film in qualche forma.

Anche se non si sa ancora se sarà lo stesso Holland a doppiare il personaggio, pare che sarà la stessa versione vista nella trilogia diretta da Jon Watts e conclusasi con l'ultimo film campione di incassi Spider-Man: No Way Home. Inoltre, nello stesso articolo si legge che dovrebbe apparire anche la versione di Spider-Man della serie PlayStation, acclamata dalla critica.

La Sony non ha ancora confermato una possibile apparizione di Holland. L'attore aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto molto apparire nel franchise, rivelando persino, durante il press tour per Spider-Man: No Way Home, che la produttrice di lunga data del franchise, Amy Pascal, gli aveva chiesto di unirsi al cast di uno dei sequel.

"[La produttrice] Amy [Pascal] me lo ha chiesto sul set [di Spider-Man: No Way Home] ma nessuno è più tornato da me", aveva detto Holland a SYFY WIRE. "Voglio essere incluso. Sì, adoro quei film".

Dopo che il precedente capitolo ha messo a segno un record ottenendo l’Oscar a Miglior Film d’Animazione, il sequel è più atteso che mai. Abbiamo già visto un primo teaser di Spider-Man: Across the Spider-Verse ma soprattutto diversi poster che mettono in scena scontri e alleanze fra le varie versioni di Spidey che vedremo nel prossimo film.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha una data d'uscita fissata al 2 giugno 2023 nelle sale americane. L'anno successivo, il 29 marzo 2024, sarà la volta di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.