Spider-Man Across the Spider-Verse è stato rinviato di un anno! Ecco quando uscirà

Mentre I fan ancora fantasticavano su una possibile partecipazione di Tom Holland in Spiderman Across the Spiderverse, dai canali della Sony Pictures arriva la doccia fredda del rinvio dell'attesissimo sequel.

Non più intitolato "Parte Uno" ma comunque ancora il primo episodio di una saga in due capitoli, Across the Spider-Verse è stato spostato dal 7 ottobre 2022 al 2 giugno 2023: la prossima avventura della saga Spider-Verse, che riunisce Miles Morales ( voce di Shameik Moore) e Gwen Stacy (voce di Hailee Steinfeld), era originariamente prevista per un'uscita in sala l'8 aprile 2022. Commentando la notizia su Twitter, il produttore e co-sceneggiatore Chris Miller ha twittato con un'emoji di ragno: "Avremo più tempo per renderlo fantastico". Il produttore Phil Lord, che ha co-scritto entrambi gli Spider-Verses, ha twittato "Lolololololololololololololol", tornando però sui propri passi con un tweet successivo per chiarire: "(Non parlavo di Spiderverse)."

Nel frattempo il threequel del film d'animazione vincitore del premio Oscar Un nuovo universo, precedentemente intitolato Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte seconda) e ora in attesa di un nuovo titolo ufficiale, è stato fissato al 29 marzo 2024.

Cosa ne pensate di questo improvviso slittamento di data? Siete delusi, o concordate con Chris Miller sapendo che in questo modo il team avrà più tempo per migliorare il film? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Nel frattempo, per consolarvi, correte a riguardare il trailer di Spiderman Across the Spiderverse.