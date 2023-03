Spider-Man: Across the Spider-Verse farà riferimento al Multiverso del MCU?

Prima ancora che esplodesse nel Marvel Cinematic Universe, il concetto di Multiverso Marvel era stato esplorato nel film d'animazione Premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e la cosa continuerà ovviamente con il sequel. Un nuovo report, però, suggerisce che Spider-Man: Across the Spider-Verse potrebbe far riferimento al Multiverso del MCU.

La notizia arriva da Daniel Richtman, autorevole scooper. Secondo quanto riportato, i dialoghi di Spider-Man: Across the Spider-Verse faranno un esplicito riferimento agli eventi accaduti nel MCU, nello specifico in Spider-Man: No Way Home, in cui il Peter Parker di Tom Holland abbatte involontariamente le barriere tra le varie realtà del multiverso.

I personaggi di Spider-Man: Across the Spider-Verse menzioneranno presumibilmente anche il ruolo avuto da Doctor Strange in No Way Home, rendendo il collegamento tra i due film ancora più esplicito. Detto questo, la Sony Pictures Animation non ha ancora commentato pubblicamente lo scoop di Richtman, quindi al momento va trattato come un rumor.

Negli ultimi mesi si sono intensificate le speculazioni sulla potenziale sovrapposizione tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e il Marvel Cinematic Universe. Una delle indiscrezioni più importanti che stanno girando in rete sostiene che Holland apparirà nel film animato nei panni del suo Peter Parker. Questa voce sostiene che il protagonista del sequel, Miles Morales, a un certo punto si avventurerà nell'universo live-action, incontrando lo Spider-Man di Holland lungo la strada. Inoltre, si pensa che il rinvio della data di uscita di Across the Spider-Verse sia dovuto proprio alle trattative contrattuali tra Sony e Holland. Al momento, tuttavia, Holland non è ufficialmente coinvolto nella produzione. Ciò che dovrebbe essere sicuro è l'assenza di Nicolas Cage.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà nelle sale il 3 giugno 2023.