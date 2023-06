Spider-Man: Across the Spider-Verse, i registi svelano il nome completo di QUEL villain

Il finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse introduce un nuovo villain nel multiverso animato di Miles Morales creato da Phil Lord & Chris Miller, e nel corso di una recente intervista promozionale i registi del sequel ne hanno parlato più nel dettaglio.

Ai microfoni del The Hollywood Reporter, il co-regista Kemp Powers ha espresso la nuova Variante di Miles, chiamata ufficialmente Miles G. Morales, una versione alternativa di Miles appartenente all'universo 42: il film ci rivela che si tratta dell'universo parallelo dal quale proveniva il ragno geneticamente modificato che ha morso il nostro Miles donandogli i poteri di Spider-Man; questo ragno però avrebbe dovuto mordere Miles G. Morales, il cui destino ha preso una piega drammatica trasformandolo nel villain Prowler.

"Era un personaggio davvero eccitante, è stato davvero difficile per noi tenerlo segreto", ha detto il co-regista. "Il design è così diverso da quello di Miles, ci ha offerto una grande libertà dal punto di vista visivo e di design e soprattutto ci ha permesso di immaginare come si sarebbe potuto evolvere Miles se fosse nato in un altro universo, un universo in cui suo padre è morto e suo zio è il suo mentore. Ma ai fan che hanno visto per la prima volta Miles G. Morales alla fine di Across the Spider-Verse, voglio dire solo una cosa: non giudicate il libro dalla copertina. C'è molto da scoprire su questo personaggio. È un tipo molto, molto interessante."

