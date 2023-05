Spider-Man: Across the Spider-Verse, i registi svelano il cambiamento di Miles e Gwen

Dopo le indiscrezioni sull'amore tra Gwen e Miles in Spider-Man: Across the Spider-Verse, i registi Kemp Powers, Justin K. Thompson e Joaquim Dos Santos approfittano di un'intervista per svelare un altro lato dei due personaggi: il loro cambiamento interiore, via via più spiccato col procedere della saga.

Così ha dichiarato Dos Sansos al riguardo: "La cosa più affascinante, probabilmente, è come Gwen rappresenti lo specchio nei confronti delle infinite possibilità di Miles: monitora quali cose rivelare alla famiglia e quali no. Anche nel primo film aveva grandissime capacità. Be', in questo ne ha ancora di più. C'è un momento in cui è insieme a Miles e pensa: 'Puoi aspettare?' E Miles ci riesce. Allora lei: 'Caspita, amico, stai cambiando'. Quindi è assolutamente divertente avere un personaggio che esprime un'energia del genere: 'Ehi, come sarà il prossimo anno della mia vita?'".

Le informazioni sulla trama sono ancora poche, ma sappiamo che Miles Morales/Spider-Man partirà per una nuova, sensazionale avventura nel multiverso, dove deciderà di allearsi con altri uomini ragno per affrontare il temibile Spot. Se volete approfondire l'argomento, ecco i bellissimi character poster di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Tra i doppiatori, invece, troveremo ancora Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Oscar Isaac e gli altri professionisti.

Il film debutterà nelle sale statunitensi il 2 giugno 2023. L'ulteriore sequel, inizialmente intitolato Across the Spider-Verse Part Two, è stato recentemente ribattezzato in Beyond the Spider-Verse. Riuscirà il secondo capitolo a essere all'altezza del precedente, vincitore del Premio Oscar, del Golden Globe e del Premio BAFTA come miglior film d'animazione?