Spider-Man: Across the Spider-Verse, il regista: 'Spider-Man 2099 ha ragioni molto valide'

In Spider-Man: Across the Spider-Verse la situazione si complicherà parecchio: a entrare in gioco saranno ancora più Uomo Ragno di quelli visti nel primo capitolo della saga, e non tutti godranno di rapporti idilliaci gli uni con gli altri... A partire dal nostro Miles Morales, che arriverà a scontrarsi con Miguel O'Hara.

Come mostratoci nell'ultimo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, infatti, Miles si troverà a scontrarsi con Spider-Man 2099 per motivi che ad oggi possiamo soltanto intuire, ma che secondo il regista Kemp Powers non faranno di Miguel un vero e proprio villain.

"Miguel finisce chiaramente per diventare un antagonista per Miles, ma le sue ragioni sono piuttosto comprensibili. Alcune persone vedranno le cose dalla prospettiva di Miles, altre da quella di Miguel. C'è una ragione per cui Miguel è il leader della Spider-Force. Lui ha quest'incredibile senso di responsabilità. Spider-Man è sempre stato l'amichevole Spider-Man di quartiere, ma con Miguel le cose sono diverse perché le sue responsabilità vanno ben oltre il suo quartiere. È un personaggio affascinante, ma non è un villain. È un bravo ragazzo" sono state le parole del regista.

Vedremo, a questo punto, chi prenderà le parti di Miles e chi quelle di Miguel in un dilemma morale che si preannuncia affascinante. Vi ricordiamo, intanto, che i biglietti per Spider-Man: Across the Spider-Verse sono già disponibili.