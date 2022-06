Spider-Man: Across the Spider-Verse, il regista: 'La Macchia è un villain fantastico'

Che cinecomic è senza un villain credibile? Non è certo un caso che i migliori film Marvel, DC e simili siano quelli in cui gli antagonisti sono personaggi capaci di farsi rispettare: cosa dobbiamo aspettarci in tal senso, dunque, da questo attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse chiamato a raccogliere l'eredità del primo capitolo?

Proprio nei giorni scorsi una delle prime foto ufficiali di Spider-Man: Across the Spider-Verse ci ha svelato l'identità di (uno dei?) villain del film: stiamo parlando di La Macchia, aka Jonathan Ohnn, che nei fumetti è al servizio proprio di quel Kingpin che tanto ha fatto penare Miles Morales e soci nel corso del primo film della saga.

Proprio del nuovo villain ha voluto parlare Joaquim Dos Santos, uno dei registi del film d'animazione Sony: "Abbiamo capito piuttosto presto che La Macchia sarebbe stato il nostro villain principale. Senza un ottimo villain di cui tu possa in un certo senso comprendere il pensiero non hai una storia abbastanza forte per il protagonista. E lui è davvero un villain fantastico per Miles" sono state le parole di Dos Santos.

Cosa ne dite? Vi convince la scelta di puntare su La Macchia come principale villain di questo sequel? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, potete leggere la descrizione dei primi minuti di Spider-Man: Across the Spider-Verse.