Spider-Man Across the Spider-Verse, quali nuovi Super Ragni ci saranno? La trama ufficiale

Il trailer di Spiderman Across the Spiderverse ha colto di sorpresa i fan dell'Uomo Ragno, già in fervente attesa per l'ormai imminente uscita di Spider-Man: No Way Home.

Oltre alle prime e - come facilmente prevedibile - stupefacenti immagini del sequel del film d'animazione premio Oscar, infatti, la Sony ha anche svelato a sorpresa che Across the Spider-Verse sarà diviso in due parti, con la seconda parte destinata a completare una trilogia dedicata a Miles Morales. Ma senza volgere lo sguardo troppo all'orizzonte, quali altri Spider-Men incontreranno i fan in Across the Spider-Verse Parte Uno?

Tramite la sinossi ufficiale per il film svelata in queste ore dalla Sony Pictures Animation, infatti, il film includerà un nuovo gruppo di Super-Ragni sparsi ai quattro (infinti) angoli del Multiverso. Come si legge nel comunicato: "Miles Morales torna in azione per il prossimo capitolo della saga dello Spider-Verse, già vincitrice dell'Oscar: un'avventura epica che trasporterà l'amichevole Spider-Man di Brooklyn attraverso il Multiverso, dove unirà le forze con Gwen Stacy e una nuova squadra di Super-Ragni per affrontare un incredibile villain, più potente di qualunque cosa tutti loro abbiano mai incontrato prima".

Insomma oltre allo Spider-Man del futuro doppiato da Oscar Isaac, dunque, è altamente probabile che insieme a Miles e Gwen ci saranno dei personaggi nuovi di zecca, diversi da quelli del film animato del 2018: secondo voi che sorprese hanno preparato per i fan la Sony e la Marvel? Ditecelo nella sezione dei commenti!