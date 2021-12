Spider-Man Across the Spider-Verse, quando esce il film su Miles Morales?

Nella giornata di ieri è arrivato il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che ci ha permesso di dare uno sguardo al sequel del film con Miles Morales. Una notizia incredibile per tutti i fan della Marvel, che arriva proprio mentre No Way Home si appresta ad arrivare in sala. Ma quando potremo vedere il sequel del film animato?

In primis bisogna chiarire che Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà diviso in due parti. Si tratta di un grande progetto della Sony, che sembra voglia dare vita a una trilogia con protagonista il personaggio di Miles Morales. Un po' il piano pensato anche per lo Spider-Man di Holland che avrà altri tre film, come annunciato recentemente dalla casa di produzione.

Dunque, essendo così divisa, la prima parte delle avventure di Morales arriverà nel 2022. Inizialmente la data prevista era l'8 Aprile, tuttavia i ritardi in fase di lavorazione dovuti al covid-19, l'hanno fatta slittare di qualche mese. Spider-Man: Across the Spider-Verse: Part One arriverà quindi il 7 Ottobre 2022.

Per quanto riguarda la seconda parte, invece, sembra che non bisognerà aspettare molto. Secondo quanto sappiamo, infatti, il secondo capitolo uscirà nel 2023. Insomma, sicuramente non mancheranno prodotti su Spider-Man nei prossimi anni!

