Spider-Man Across the Spider-Verse, pubblicata una nuova immagine di Spider-Gwen!

Spider-Man Across the Spider-Verse sta arrivando. Per inaugurare un felice inizio anno ai fan, sul profilo ufficiale del film è stata pubblicata una nuova immagine di Spider-Gwen che dondola all'interno dell'inquadratura sparando una ragnatela davanti a se.

L'immagine conferma, come la maggior parte del materiale promozionale arrivato fin ora, che la pellicola tratterà la tematica del multiverso, raccontando il modo in cui Miles avrà a che fare con versioni più o meno ostili dell'eroe. Mentre Gwen e Peter B. Parker (entrambi comparsi nel trailer) saranno degli alleati, complessa sarà la dinamica che legherà il protagonista a Miguel O'Hara che, già dalle prime clip, sembra essere particolarmente arrabbiato e poco collaborativo.

Le prime immagini di Across the Spider-Verse vedono Miles contro Spider-Man 2099 in uno scontro particolarmente violento. Sappiamo che il villain principale del film (e del sequel) sarà La Macchia ma, al momento, non sembrano esserci particolari dettagli riguardo la trama oltre quello che già si è visto nei primi trailer. Insomma, tanti Spider-Man, tantissimi ritorni ed un cattivo che ha la grandissima capacità di viaggiare per il multiverso. Gli stessi sceneggiatori hanno definito La Macchia come il villain perfetto per la storia che avevano intenzione di raccontare.

La possibilità di passare da una dimensione favorirà qualcosa che già in Into the Spider-Verse era stato sperimentato: cambiare lo stile d'animazione. Già nel trailer compaiono tantissimi design differenti capaci di raccontare le dimensioni e gli universi dei vari personaggi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!