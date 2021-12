Spider-Man Across the Spider-Verse, i produttori: 'Abbiamo fatto quello che volevamo'

Assumersi il compito di produrre il sequel di un film come Spider-Man: Un Nuovo Universo vuol dire accollarsi la responsabilità di non deludere delle aspettative inevitabilmente alte: un discorso che può complicarsi non poco se dai piani alti cominciano ad arrivare direttive che limitino la libertà degli addetti ai lavori.

Libertà che, a quanto pare, in questo caso non è però stata sfiorata neanche con un dito: mentre il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse fa impazzire i fan di tutto il mondo, infatti, i produttori del sequel del film vincitore dell'Oscar come Miglior film d'animazione assicurano di non esser stati in alcun modo limitati dalla produzione.

"In tutta onestà? No. Abbiamo potuto fare più o meno tutto ciò che volevamo" è stata infatti la risposta di Phil Lord e Christopher Miller a chi chiedeva loro di eventuali ingerenze della produzione durante la genesi del film che vedrà il ritorno di Oscar Isaac nei panni di Spider-Man 2099.

Soddisfazione dei produttori che ci lascia ovviamente ben sperare: le aspettative per questa nuova avventura di Miles Morales sono inevitabilmente altissime, per cui speriamo con tutto il cuore che ai nostri sia stata davvero lasciata carta bianca. Nell'attesa di saperne di più, comunque, qualcuno ha notato un easter-egg su I Mitchell Contro le Macchine nel trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse.