Spider-Man: Across the Spider-Verse, primi dati del box office: positivi o negativi?

Il budget di produzione di Spider-Man: Across the Spider-Verse impone un'ottima partenza al box office per raggiungere il prima possibile il punto di pareggio e iniziare a generare profitto, ma cosa dicono le prime stime degli analisti del botteghino?

Secondo Deadline, Spider-Man: Across the Spider-Verse dovrebbe guadagnare 150 milioni al botteghino globale durante i suoi primi tre giorni nei cinema di tutto il mondo, dati della vigilia che rispettano all'incirca le prime previsioni delle scorse settimane. All'estero, il sequel di Into the Spider-Verse si sta dirigendo verso un'apertura da 60 milioni di dollari, con ben 20 milioni provenienti dalla Cina, un mercato solitamente affidabile per i film di Spider-Man e dove l'originale, vincitore dell'Oscar, nel 2018 incassò un totale di oltre 62 milioni di dollari.

Nel frattempo, si prevede un incasso compreso tra gli 80 e i 90 milioni di dollari dalle 4.200 sale statunitensi nelle quali il film Sony Pictures sarà distribuito. Il nuovo campione di incassi Super Mario Bros, divenuto in queste ore il secondo miglior film animato di sempre, difficilmente avrà problemi da Miles Morales e i suoi amici del Ragno-Verso.

In Italia, invece, Spider-Man: Across the Spider-Verse apre oggi nei cinema distribuito da Eagle Pictures: attendiamo i dati del giorno d'apertura, ma nel frattempo diteci che cosa vi aspettate da questo secondo capitolo della saga.