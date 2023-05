Spider-Man: Across the Spider-Verse, primi dati del box office: meglio o peggio del 2018?

Spider-Man: Across the Spider-Verse non sarà solo uno dei film animati più lunghi di sempre ma anche il prossimo campione d'incassi della Sony Pictures, almeno stando ai primi dati di tracciamento del box office.

Secondo un nuovo rapporto di Box Office Pro, infatti, l'hype che circonda il sequel animato multiversale è molto concreto e potrebbe tradursi in cifre importanti dal punto di vista finanziario: le prime previsioni infatti indicano che Spider-Man: Across the Spider-Verse guadagnerà 'almeno' 85 milioni di dollari durante il suo primo fine settimana, solo contando il botteghino domestico: ciò significa che il sequel 'rischierà' di triplicare l'esordio del primo capitolo della saga, Spider-Man: Un nuovo universo, che nel 2018 aveva incassato 35,4 milioni negli Stati Uniti al termine del suo primo week-end di programmazione. Dato che manca circa un mese all'uscita del film, chiaramente si tratta di dati molto preliminari che varieranno nelle prossime settimane a seconda di diversi fattori, uno dei quali sarà rappresentato dai numeri delle pre-vendite.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, da una sceneggiatura di Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham. La data d'uscita è fissata per il prossimo 1 giugno in Italia, con il terzo capitolo della saga Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (precedentemente intitolato Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II) previsto per il 29 marzo 2024.

Per altri contenuti guardate il nuovo spot tv di Spider-Man: Across the Spider-Verse.