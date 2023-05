Spider-Man: Across the Spider-Verse, prime reazioni ufficiali: meglio o peggio del primo?

Dopo aver dato uno sguardo agli ultimi poster ufficiali di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il secondo capitolo della saga animata con protagonista Miles Morales affronta la sua prima sfida con la critica, con le prime reazioni ufficiali appena emerse online.

Com'era lecito aspettarsi, però, i giudizio generali sono stati ben più che positivo, con Spider-Man: Across the Spider-Verse definitivo universalmente un nuovo capolavoro dell'animazione. Anzi, addirittura c'è chi si azzarda a definirlo "un gradino sopra il capolavoro, è una vera opera d'arte", come scrive Cinemablend, Reel Blend anticipa che si tratta di un film "più oscuro, più potente e migliore sotto ogni aspetto rispetto al suo predecessore". TheWrap lo definisce "un risultato straordinario e visivamente abbagliante, ma il vero superpotere del film è la sua profondità emotiva e il suo bellissimo tono malinconico". Inoltre Collider racconta di come, durante la visione, "sia stato fortissimo il desiderio di mettere in pausa centinaia di volte semplicemente per ammirare l'incredibile abilità artistica di ogni inquadratura".

L'unica voce fuori dal coloro in cui ci siamo imbattuti nella nostra rassegna stampa, almeno fino al momento della stesura di questo articolo, è stata quella di Eze Baum, caporedattore di This Week Media, che ha criticato il film perché “dà la priorità al fan service rispetto a una storia forte. Sembra troppo il primo capitolo di una storia in due parti e diventa prevedibile man mano che si avvicina alla fine.“

Spider-Man: Across the Spider-Verse è diretto da Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson e dal co-regista di Soul Kemp Powers, e scritto da David Callaham e Christopher Miller & Phil Lord (anche produttori anche). L'uscita in Italia è prevista per il prossimo 1 giugno: in attesa di potervene parlare vi rimandiamo al trailer finale di Spider-Man: Across the Spider-Verse.