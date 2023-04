Spider-Man: Across the Spider-Verse, il nuovo poster è una vera meraviglia: guardate

Oltre alle tante novità su Spider-Man: Across the Spider-Verse arrivate nei giorni scorsi dal CinemaCon di Las Vegas, Sony Pictures in queste ore ha pubblicato un nuovo sensazionale poster ufficiale per il prossimo capitolo della saga iniziata con Spider-Man: Un nuovo universo.

La nuova locandina di Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'attesissimo film di animazione Sony Pictures e sequel della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, è disponibile in calce all'articolo e mostra i protagonisti Miles Morales e Gwen Stacy accompagnati dai tanti nuovi personaggi che faranno il loro esordio nella saga in questo capitolo, come Spider-Woman alias Jessica Drew, Spider-Punk, Spider-Man Indiana e Spider-Man 2099, doppiato da Oscar Isaac. Spider-Man: Across the Spider-Verse includerà anche dei camei segreti che sono stati tenuti nascosti anche al resto del cast: molti speculano che possa trattarsi degli attori di Spider-Man live-action, ovvero Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, apertamente menzionati nell'ultimo trailer ufficiale di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il film, diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (sceneggiatore di Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) arriverà al cinema in Italia dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Nella storia, Miles Morales, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn, si riunirà a Gwen Stacy e verrà catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l'esistenza.

