Spider-Man Across the Spider-Verse, il nuovo poster introduce Spider-Punk e Scarlet Spider

Dopo il primo trailer di Spiderman Across the Spider Verse, il nuovo attesissimo film d'animazione della Sony Pictures è tornato a mostrarsi anche nel poster ufficiale, che trovate come al solito all'interno dell'articolo.

La locandina ufficiale, pubblicata da Sony sull'account ufficiale del social network Instagram per Spider-Man: Across the Spider-Verse, mostra il protagonista Miles Morales appeso a testa in giù e circondato da una folla infinita di Spider-eroi dietro di lui: mentre i personaggi in prima linea sono tutti già noti al grande pubblico dopo essere stati introdotti nel film vincitore dell'Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018, oppure inseriti come easter egg trailer di Across the Spider Verse, il poster include anche il debutto di due varianti che non erano ancora apparsi nel marketing ufficiale il film, ovvero Scarlet Spider e Spider-Punk: il primo può essere individuato appena a sinistra di Spider-Man 2099 mentre il secondo è subito dietro Spider-Gwen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato diretto dal trio di Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, che ha lavorato su una sceneggiatura firmata da Phil Lord, Chris Miller e Dave Callaham. Lord e Miller sono anche produttori insieme ad Avi Arad, Amy Pascal e Christina Steinberg.

Il film arriverà nelle sale nord-americane dal 2 giugno 2023, mentre in Italia sarà distribuito a partire dall'1 giugno. Un sequel, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, arriverà nel 2024.