Spider-Man Across the Spider-Verse, Phil Lord spiega come risolvere il problema dell'audio

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un enorme successo di pubblico e di critica - l'esordio ha battuto addirittura quello di Super Mario, - eppure molti spettatori, nel guardare il film al cinema, hanno riscontrato un piccolo problema: l'audio, così "sporco" che in alcuni momenti impedisce di distinguere le parole dei personaggi.

Fortunatamente, il team creativo è consapevole del problema e ha inviato degli adesivi ai proiezionisti di tutto il mondo per garantire un migliore mix sonoro. Così scrive su Twitter lo sceneggiatore e produttore Phil Lord: "Amici dello Spider-Verse! Se andate al cinema e volete svolgere una missione divertente, chiedete di controllare che il volume del teatro sia impostato a 7. Se suona un po' basso, invitatelo ad alzarlo un po', fino a 7,5. E se vi criticano... be', dite che siamo noi ad assicurarlo".

Ha inoltre aggiunto: "7 è lo standard con cui mixiamo. 7,5 potrebbe essere migliore in un full house, magari: è molto dinamico e confortevole, quindi puoi suonarlo parecchio forte".

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, il film è il sequel della pellicola del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo e racconta una nuova, sorprendente avventura di Miles Morales (doppiato in Italia da Tommaso di Giacono) e Gwen Stacy (Roisin Nicosia). Rotten Tomatoes ha valutato questo secondo capitolo con un punteggio del 95%, mentre il punteggio su Metacritic coincide con 87 punti su 100 – perfino Bryce Dallas ha approvato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il film è in sala dal 2 giugno 2023. A proposito, avete notato i riferimenti al MCU in Spider-Man: Across the Spider-Verse? C'è addirittura una presa in giro a Morbius, il fallimentare adattamento del 2022 con Jared Leto...