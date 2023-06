Spider-Man: Across the Spider-Verse, Phil Lord conferma il riferimento a LeBron James

Spider-Man: Across the Spider-Verse si sta rivelando un vero e proprio successo di critica e publico, così come il precedente Un nuovo universo. Il film è ricco di easter egg e il produttore Phil Lord ha confermato pubblicamente un riferimento importante a due grandi star dell'NBA, presente nel lungometraggio animato.

La risposta di Lord ad un fan è comparsa su Twitter, confermando la presenza di un riferimento a LeBron James e Dwayne Wade nel periodo in cui giocavano insieme nei Miami Heat.



Spider-Man: Across the Spider-Verse, diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, è il sequel di Un nuovo universo, che vinse l'Oscar al miglior film d'animazione.

In questo secondo capitolo, Miles Morales, riunitosi con Gwen Stacy, viene catapultato nel Multiverso, laddove si ritrova a contatto con altre versioni di Spider-Man e dovrà cercare di capire che cosa significa per lui essere un eroe per salvare i propri cari.



Nel cast vocale originale del film spiccano nei ruoli principali star del calibro di Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson e Oscar Isaac.

Molti fan si chiedono se il franchise di Sony Animation potrà essere protagonista di un crossover con il Marvel Cinematic Universe, anche se la produttrice ha dichiarato che "non si sa mai".



Non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, uscito nelle sale qualche settimana fa.