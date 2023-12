Spider-Man: Across the Spider-Verse, un personaggio fondamentale è stato quasi fatto fuori

Pericolo scampato per uno dei personaggi più importanti di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo. A parlarne è il co-regista del film Joaquim Dos Santos, che ha raccontato l'aneddoto, citando il personaggio, nel corso in una recente intervista rilasciata a GamesRadar+.

A quanto pare, in una versione alternativa del film non avrebbe dovuto comparire Spider-Punk:"È divertente perché ha dovuto guadagnarsi un posto nel film, rischiava quasi di essere tagliato! C'erano versioni della Spider-Society in cui non era coinvolto ma le scene risentivano della sua assenza. Il film si è alzato di livello quando è stato incluso" ha dichiarato Dos Santos. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la presenza di Andrew Garfield alla proiezione di Across the Universe.



In ogni caso, Spider-Punk, doppiato dal premio Oscar Daniel Kaluuya, alla fine è stato incluso nel montaggio finale riscuotendo un enorme successo:"È stato così gratificante vederlo avere tanto successo, perché quando le informazioni sul film iniziavano a trapelare, molte persone chiedevano online dove fossero i loro preferiti come Spider-Man Noir etc. Noi dicevamo a tutti 'Dai, dovete fidarvi di noi, amerete i nuovi personaggi. Ma i fan tornavano dicendo che non l'avrebbero fatto. E invece guarda cos'è successo!" ha aggiunto Kemp Powers.



Se vi siete persi la nostra recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, la potete trovare sul nostro sito prima di godervi il sequel di Un nuovo universo.