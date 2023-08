Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché in digitale è diverso rispetto al cinema?

Come forse saprete, Spider-Man: Across the Spider-Verse è uscito in digitale con alcune sostanziali differenze rispetto alla versione del film arrivata nelle sale a giugno scorso, e in una recente intervista i produttori Phil Lord e Chris Miller hanno spiegato il perché di questa decisione.

Parlando con GamesRadar+ in vista della loro nuova commedia rated-R Doggy Style, i produttori della saga animata di Miles Morales hanno spiegato che la nuova versione di Spider-Man: Across the Spider-Verse uscita in home-video corrisponde a quella alternativa già spuntata in alcune sale in giro per in mondo durante la run cinematografica: una versione molto simile a quella 'originale' ma allo stesso tempo piena zeppa di minuscole differenze.

"C'era una versione internazionale del film che è stata realizzata quasi due mesi prima dell'uscita nelle sale perché doveva essere tradotta in diverse lingue, e principalmente era stata creata per questioni legate alla censura e ai rating in Europa" ha affermato Miller. "Avevamo ancora alcune inquadrature rimaste inutilizzate e nel frattempo ci siamo resi conto che avrebbero potuto arricchire l'esperienza del film, quindi le abbiamo rifinite e ottimizzate e inserite in nuove copie del film. Alcuni membri della troupe - persone nel reparto audio o nel team di animazione - hanno tutti collaborato con nuove idee, per creare la miglior versione possibile di Across the Spider-Verse. E l'idea ci è piaciuta tantissimo: dato che è un film sul Multiverso, ora è come se ci fosse una Variante del film là fuori nel Multiverso. Questo era sostanzialmente il ragionamento alla base di questa mossa. Volevamo realizzare la migliore versione possibile del film, e pensiamo che la maggior parte dei cambiamenti siano miglioramenti". Alla fine, questa seconda versione del film è stata utilizzata per l'edizione digitale.

Nel frattempo, scoprite a che punto è la produzione di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, terzo e ultimo capitolo della saga animata di Miles Morales.