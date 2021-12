Spider-Man Across the Spider-Verse Part One è qui! Il primo incredibile trailer vi stupirà

Mentre fervono gli animi di tutto lo Spider-fandom per No Way Home, Sony Pictures Animation ha finalmente svelato un "primo sguardo" al sequel dell'acclamato "Un nuovo universo". Sarà Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One il titolo ufficiale della pellicola in uscita nel 2022.

La vera, grande sorpresa per tutti i fan del film di animazione sequel di Into the Spider-Verse (a proposito, lasciatevi catturare dalla tela della nostra recensione di Spider-Man: Un nuovo universo!) è che Across the Spider-Verse sarà soltanto la Parte 1 di un progetto ancora più grande.

Ancora non conosciamo i piani di Sony nello specifico, ma immaginando l'arrivo futuro anche di un "Part Two" è probabile che la compagnia voglia realizzare una trilogia filmica dedicata al personaggio di Miles Morales, un progetto che farebbe da contraltare al trittico di lungometraggi live-action con protagonista Tom Holland (ma sappiamo ormai che Spider-Man di Holland avrà un'altra trilogia).

Il trailer, sensazionale e coloratissimo, ci mostra quello che probabilmente sarà il perno narrativo di tutto il film: questa volta sarà il giovane Morales a viaggiare da un Multiverso all'altro, e sappiamo che il primo dei suoi trip interdimensionali lo porterà niente meno che nella Nueva York del 2099, al cospetto di Miguel O'Hara. Quest'ultimo, per chi mastica fumetti Marvel, altri non è che l'Uomo Ragno del futuro, per l'appunto Spider-Man 2099, creato da Peter David e Rick Leonardi nel 1992.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One uscirà il 7 ottobre 2022. Siete pronti a viaggiare nei Multiversi della grande tela?