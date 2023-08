Spider-Man: Across the Spider-Verse, online la prima scena eliminata

Spider-Man: Across the Spider-Verse è tra i film di animazione di maggior successo del 2023: anch e se destreggiarsi tra tutte le versioni di Spider-Man non è affatto semplice, la scoperta di molteplici e strambi Uomo Ragno "alternativi" ha sorpreso di volta in volta in fan di Spider-Man. Chissà come finirà la trilogia di Miles Morales

Ma nell'attesa di scoprirlo, ci sono ancora delle sorprese per il fandom: è online una delle scene tagliate di Spider-Man: Across the SpiderVerse che mostra sia molte più interazioni tra Miles Morales e Miguel O'Hara sia una particolare versione alternativa di Spider-Woman ossia Cyborg Spider-Woman! La scena tagliata si svolge nell'appartamento di Spot e segue le indagini di Gwen Stacy e vede la presenza di molti membri della Spider Society tra cui appunto Cyborg Spider-Woman con la quale Miles Morales ha una discussione sulla sua tuta. Ma come anticipato, la ricerca di Gwen viene condotta anche sotto l'occhio di Miguel O'Hara e Scarlet Spider mostrando, dunque, i rapporti tra gli eroi della Spider-Society.

Forse dovremmo attendere Spider-Man: Beyond the SpiderVerse perché un'altra fetta della Spider Society venga presentata al pubblico: Cyborg Spider-Woman potrebbe essere di grande aiuto a Miles Morales e Gwen Stacy. A ogni modo, non ufficialmente un'altra scena è stata tagliata dal final cut di Spider-Man: Across the Spider-Verse.