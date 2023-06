Spider-Man: Across the Spider-Verse da oggi in Italia: 5 cose da sapere assolutamente!

Da oggi l'attesissimo Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, arriva nelle sale cinematografiche italiane prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Per prepararvi alla visione, come al solito vi proponiamo 5 curiosità su Spider-Man: Across the Spider-Verse che dovete assolutamente conoscere prima di entrare in sala:

Un sequel (molto) più grande - Phil Lord e Christopher Miller hanno rivelato di aver promesso alla Sony che il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, premiato con l'Oscar per il miglior film animato nel 2019, avrebbe avuto le stesse 'dimensioni' del film originale, ma alla fine qualcosa è 'andato storto' dato che Across the Spider-Verse è cresciuto fino ad avare la troupe più ampia di qualsiasi altro film d'animazione della storia, con circa 1.000 persone accreditate ufficialmente. Inoltre, il film include circa 240 personaggi distinti e sei universi alternativi, ognuno dei quali ha uno stile animato differente. I piani alla fine sono diventati talmente ambiziosi che Across the Spider-Verse sarà soltanto la prima parte di una storia più ampia che proseguirà nel 2024 con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Un Multiverso di Oscar Isaac: questo è il quarto progetto Marvel di Oscar Isaac dopo X-Men: Apocalisse (2016), Spider-Man: Un nuovo universo (2018, tramite cameo) e Moon Knight (2022).

: questo è il quarto progetto Marvel di Oscar Isaac dopo X-Men: Apocalisse (2016), Spider-Man: Un nuovo universo (2018, tramite cameo) e Moon Knight (2022). A proposito di Multiverso e MCU: mentre si vocifera della possibile presenza di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield (chi scrive si astiene dal confermare o meno) un riferimento al Marvel Cinematic Universe può essere visto in una clip del film con Miles e Spider-Man 2099, quando Morales chiede a Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 di poter entrare a far parte del gruppo di Spider-Men provenienti dai diversi universi paralleli ma il leader gli dice "No, e non farmi commentare Dr. Strange e quel piccolo nerd di Terra-199999". Si tratta di una citazione diretta a Spider-Man: No Way Home (2021), dato che nei fumetti Marvel il Marvel Cinematic Universe è designato come 'Earth-199999'.

