Spider-Man: Across the Spider-Verse, da oggi disponibili i biglietti

Spider-Man: Across the Spider-Verse è il sequel dell'acclamato film del 2018, che ha rivoluzionato lo spettacolo con innovative tecniche visive. Il sequel promette di ampliare ed espandere la storia includendo ancora più versioni dell'arrampica muri. Se siete pronti ad immergervi in un nuovo viaggio nel multiverso continuate a leggere!

Chiamata per tutti i fan di Spider-Man! I biglietti per Spider-Man: Across the Spider-Verse sono finalmente disponibili!

Mancano solo poche settimane alla premiere del 2 giugno del film, che sarà l'occasione per gli appassionati per ritrovare Miles Morales, Gwen Stacy e il resto dell'equipaggio ovviamente.

Sony Pictures Animation ricorda ai fan che il conto alla rovescia è iniziato, grazie ad un nuovo tweet che promuove la data di inizio vendita dei biglietti. Nel posto è presente anche un breve video con il cast del film che si affretta per prendere il suo posto in sala.

Come biasimarli visto lo spettacolare trailer di Across the Spider-Verse? Il tweet completo lo potete trovare in calce a questa notizia.

Intanto i produttori del film stuzzicano gli appassionati accennando alla possibilità di una storia d'amore tra il neonato ragno Miles Morales e Gwen Stacy, che sappiamo originariamente essere il grande primo amore di Peter Parker.

Ma questo è il multiverso dopotutto. Non resta quindi che contare i giorni e le ore, ormai l'uscita del nuovo film è sempre più vicina!

Nell'attesa però, ecco la nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo, e voi avete già messo mano al portafoglio per garantirvi i posti migliori in sala?