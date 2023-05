Spider-Man: Across the Spider-Verse, svelati gli Spider-Man presenti: sono tantissimi

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha libertà che i film in live-action non hanno, tra cui quella di poter includere tutti gli Spider-Man del Multiverso che vuole senza dover attendere la conferma di questo o quell'attore. Nel corso di una recente intervista, il regista dell'atteso sequel ha svelato il numero esatto degli Spider-Man presenti.

Non solo vedremo finalmente un po' di più dello Spider-Verse, ma vedremo anche centinaia di Spider-Man diversi. Proprio così, nel film saranno presenti centinaia di personaggi diversi di Spider-Man. Justin Thompson ha diretto Spider-Man: Across the Spider-Verse insieme a Kemp Powers e Joaquin Dos Santos, e Thompson ha rivelato che nel film ci saranno circa 280 diverse varianti di Spider-Man. Circa 100 di loro hanno un nome, mentre gli altri compaiono sullo sfondo.

"Il numero esatto? Oh cavolo, abbiamo continuato ad aggiungere, tipo fino alla fine", ha detto Thompson a Collider in una recente intervista. "Onestamente, sarò sincero con voi, abbiamo appena completato il film, tipo nelle ultime due settimane, e non credo di aver avuto il tempo di fermarmi e fare il conto finale. Ma credo che l'ultima volta che ho dato un'occhiata fossero circa 280. Per essere chiari, non si tratta di personaggi specifici e unici che potreste riconoscere, ma anche di varianti. Ma se si parla solo di personaggi nominati, credo che ce ne siano circa 95".

Già l'ultimo trailer di Across the Spider-Verse citava il famoso meme di Spider-Man in modo alquanto divertente.

Miles Morales, Gwen Stacy e Peter B. Parker rimangono tre dei personaggi principali del franchise, che torneranno dopo essere stati protagonisti del primo film. Across the Spider-Verse includerà anche personaggi come Spider-Man 2099, Spider-Woman e Spider-Punk.

Di recente, sono stati rivelati anche tutti i doppiatori italiani di Across the SpiderVerse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà nelle nostre sale il 1° giugno prossimo.