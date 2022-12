Spider-Man Across the Spider-Verse non sarà un film per bambini: parlano i creatori

Dopo aver visto Miles Morales contro Spiderman 2099 nella nuova immagine di Spiderman Across the Spiderverse, torniamo a parlare dell'attesissimo sequel del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo intercettando alcune dichiarazioni del team creativo.

Nello specifico quelle di Ere Santos, animatore capo di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che durante un'intervista esclusiva con The Direct ha spiegato che il nuovo film animato della Sony non sarà per bambini. Tutto dipende dalla storia raccontata, cosa che Santos ha trovato molto eccitante: "È stato un progetto davvero impegnativo. Quindi è logico che ci siano stati molti momenti frustranti, una cosa che caratterizza ogni produzione di questo livello. Ma anche se sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, che molte cose sarebbe cambiate in corso d'opera e che molte sequenze sulle quali avevamo lavorato per tanto tempo sarebbero state tagliate, abbiamo sempre continuato a dare il massimo. In un certo senso siamo stati ripagati dalla storia: guardavamo alcune scene e pensavamo 'Okay, no, questo sarebbe un film per bambini? Non credo proprio...'.Quindi è molto, molto eccitante per me."

Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà l'1 giugno 2023 in Italia, distribuito da Eagle Pictures. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo) e sarà il secondo capitolo di una saga che nel 2024 tornerà con il terzo episodio, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Spiderman Across the Spiderverse.