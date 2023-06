Spider-Man: Across the Spider-Verse non sarà distribuito negli Emirati Arabi Uniti

Spider-Man: Across the Spider-Verse sta riscuotendo un successo mondiale sia da parte della critica specializzata che dal pubblico di fan affezionati al personaggio. Inaspettata, però, arriva la notizia che il nuovo film d’animazione Sony non sarà distribuito negli Emirati Arabi Uniti dopo la rimozione del film dalla lista di Vox Cinemas.

Dopo avervi lasciato la recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse e averne accertato il successo cinematografico, dobbiamo riportare la notizia che il film non verrà proiettato nello stato del Golfo Arabico.

Seppure non sia stato diramato un comunicato con le motivazioni ufficiali di tale scelta, come riportato da Reuters, la UAE National Media Council, l’autorità di controllo del paese, ha spiegato nella giornata di lunedì: “Non permetteremo la circolazione o la pubblicazione di contenuti contrari ai valori e ai principi degli Emirati Arabi Uniti e degli standard dei media in vigore nel paese”.

Nessun riferimento esplicito ad Across the Spider-Verse, dunque, che però potrebbe essere finito al centro del mirino della censura a causa di un poster con lo slogan ‘trans live matter’ presente nel film.

Le relazioni omosessuali e i comportamenti di genere considerati non conformi sono illegali e duramente puniti negli Emirati Arabi e già diversi prodotti cinematografici hanno dovuto scontare la cosa: nel giungo del 2022 Lightyear è stato bannato a causa della rappresentazione di una relazione tra due individui dello stesso sesso. Stesso o simile destino è toccato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Eternals e West Side Story.



In attesa di una comunicazione più chiara da parte dell'autorità statale