Spider-Man: Across the Spider-Verse, niente Nicolas Cage: 'Chiedete a Sony'

Spider-Man: Un Nuovo Universo ci ha catapultati in un incredibile caleidoscopio di stili d'animazione diversi, di colori sgargianti e di avventure assurde, il tutto sormontato da quella strepitosa ciliegina sulla torta che era la voce di Nicolas Cage al doppiaggio di Spider-Man Noir. Ma sarà così anche per Across the Spider-Verse?

A quanto pare no: nel film in cui vedremo Miles presentare Gwen ai propri genitori (almeno stando alle nuove immagini rilasciate) la star di Face/Off e Con Air non ci sarà, come confermato dal diretto interessato proprio in queste ore.

"Dovreste chiedere a Sony. Non so cosa stia succedendo su quel fronte, nessuno me ne ha parlato. Chiedete a loro, io non ne so nulla, davvero. Avrei voluto che me lo chiedessero, io amo Spider-Man Noir. Penso sia un grande personaggio, Spider-Man è il miglior supereroe di tutti, poi lo combini con Cagney e Bogart ed Edward G. Robinson, andiamo, è un grande personaggio!" sono state le parole di Nicolas Cage.

Niente da fare, dunque: salvo clamorosi cambiamenti di rotta, questa dichiarazione d'amore non basterà a riascoltare il buon Nicolas nei panni di Spider-Man Noir. Dispiaciuti? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse rifatto con i mattoncini LEGO.